Sau tình huống tranh chấp bóng bổng với tiền đạo đội khách, Martinez đã giật tóc Calvert-Lewin khiến cầu thủ này ngã ra sân.

Ban đầu, trọng tài Paul Tierney bỏ sót tình huống trên nhưng được VAR khuyên nên xem lại trên màn hình.

Lisandro Martinez giật tóc Calvert-Lewin - Ảnh: Premier League

Biểu cảm của cầu thủ Argentina khi bị truất quyền thi đấu - Ảnh chụp màn hình

Người điều khiển trận đấu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Lisandro Martinez.

Hậu vệ người Argentina tỏ ra sốc trước quyết định trên đi kèm biểu cảm khó tả trên khuôn mặt.

Phản ứng của người hâm mộ MU trên mạng xã hội càng rõ ràng hơn khi họ bày tỏ sự tiếc nuối.

Một người bình luận: "Chẳng có lý do gì để tác động vào tóc cầu thủ khác cả."

CĐV khác nói thêm: "Thẻ đỏ thật ngớ ngẩn. Tại sao Lisandro lại nắm lấy búi tóc của đối thủ vậy?".

BTC Ngoại hạng Anh đã xác nhận quyết định. Thông cáo cho hay: "Sau khi xem lại bằng VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ đuổi Martinez vì hành vi bạo lực.

Thông báo từ trọng tài là cầu thủ số 6 của MU phạm lỗi giật tóc - hành vi bạo lực. Quyết định cuối cùng là thẻ đỏ."