Tiền đạo từng 4 lần giành Chiếc giày vàng Premier League bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát ở trận tứ kết lượt đi của Liverpool trên sân Công viên các Hoàng tử.

Đại diện nước Anh lép vế phần lớn thời gian, nhưng HLV Arne Slot thậm chí còn không tung Salah vào từ ghế dự bị.

Salah từ chối trả lời phỏng vấn rồi đi vào đường hầm - Ảnh: TNT Sports

Ngôi sao người Ai Cập được yêu cầu khởi động nhưng rốt cuộc bị bỏ qua, nhường cơ hội cho nhân tố 18 tuổi Trey Nyoni, trong bối cảnh Liverpool thua trắng 0-2.

Salah từng tạo ra làn sóng phẫn nộ sau khi bị loại khỏi đội hình hồi cuối năm ngoái. Anh nói trước truyền thông rằng, mình bị đẩy vào thế khó và mâu thuẫn với HLV Slot.

Lần này, xong bài tập giãn cơ trên sân Công viên các Hoàng tử, Mohamed Salah chọn cách im lặng. Anh mỉm cười bắt tay các BLV Steven Gerrard, Steve McManaman và Laura Woods ở chương trình trực tiếp trên TNT Sports.

Salah nói rõ rằng, anh không muốn trả lời phỏng vấn nên đi thẳng vào phòng thay đồ. Tuy nhiên, một số fan hâm mộ tin rằng, chân sút 33 tuổi này tức giận với Slot.

Có người viết trên X: "Salah kìm nén cảm xúc của mình. Anh ấy muốn nói lên suy nghĩ trên TNT nhưng biết là giờ chẳng còn ích gì nữa."

Một CĐV khác đáp lại: "Rõ ràng Salah không thích nói thẳng suy nghĩ của mình về ông thầy Hà Lan với Gerrard và McManaman.”

Fan hâm mộ khác thì bình luận: "Hình ảnh thật đáng buồn. Arne Slot làm suy giảm tinh thần của tất cả mọi người tại Liverpool."

Được biết, Salah sẽ rời Liverpool hè tới, sau khi anh và CLB đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm một năm.