Atletico Madrid của Diego Simeone tạm thời "đòi nợ" Barcelona khi giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi tứ kết Champions League.

Barca đã tung ra 21 cú sút về phía khung thành của Juan Musso nhưng vẫn để thua 0-2.

Ngược lại, Atletico chỉ có 3 pha dứt điểm trúng đích về khung thành của Joan Garcia. Sự đóng góp của trọng tài Istvan Kovacs là rất quan trọng.

Trọng tài người Romania đã phạm một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại, khi thủ môn Musso phát bóng, Marc Pubill lấy tay ôm bóng rồi chuyền lại nhưng không có bất kỳ án phạt nào.

Tình huống diễn ra đầu hiệp 2, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Atletico. Pubill đáng lẽ phải nhận thẻ vàng thứ 2 – tương đương thẻ đỏ (thẻ vàng trước đó trong phút bù giờ hiệp 1), và Barca xứng đáng được hưởng phạt đền.

Thậm chí, VAR cũng không vào cuộc để thông báo cho trọng tài Kovacs.

“Tôi không hiểu tại sao VAR không can thiệp”, Hansi Flick bức xúc. Ông thậm chí chỉ ra trọng tài VAR là đồng hương của mình.

“Trọng tài VAR là người Đức, và tôi nghĩ điều này thật không thể tin được. Ai cũng mắc sai lầm, nhưng VAR có tác dụng gì?

Tôi không thể hiểu nổi. Lẽ ra phải là một quả phạt đền, chiếc thẻ vàng thứ hai và thẻ đỏ. Điều này là không thể chấp nhận được”.

Điều thú vị, cuối tuần trước Barca thắng Atletico bởi tranh cãi về việc xóa thẻ đỏ của Gerard Martin – điều mà Ủy ban Trọng tài sau đó xác nhận VAR sai khi can thiệp làm thay đổi một quyết định đúng.

Trọng tài Kovacs mắc sai lầm nghiêm trọng. Ảnh: EFE

Barca càng có lý do để nổi giận, khi Aston Villa từng bị thổi phạt với tình huống tương tự tại Champions League: thủ môn Dibu Martinez phát bóng, Mings lấy tay ôm bóng lại, trọng tài rút thẻ vàng và thổi phạt đền.

Cựu trọng tài Iturralde Gonzalez chỉ trích nặng nề: “Đây là một sai lầm kỹ thuật nghiêm trọng. Một quả phạt đền rõ ràng. Và rồi họ lại chỉ trích các trọng tài người Tây Ban Nha… đây là một vụ bê bối!”.

Ông Iturralde nhấn mạnh: “Đây là một sai lầm kỹ thuật rất nghiêm trọng. Đó là một trong những sai lầm lớn nhất trong thời gian dài. Họ cần phải sử dụng VAR”.

Hansi Flick lạc quan về màn lội ngược dòng ở trận lượt về: “Chúng tôi tin tưởng vào bản thân vì đã chơi rất tốt trong hiệp 2 khi chỉ còn 10 người trên sân”.