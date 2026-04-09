Atletico Madrid đã đánh bại Barcelona 2-0 trong trận lượt đi tứ kết Champions League. Một kết quả rất tích cực cho “Rojiblancos”.

Đội bóng của Diego Simeone thể hiện khả năng dứt điểm sắc bén để rời Camp Nou với lợi thế dẫn trước 2 bàn, nhờ việc đối thủ chỉ còn 10 người sau khi Pau Cubarsi bị truất quyền thi đấu cuối hiệp 1.

Simeone cho rằng Pubill chụp bóng là hợp lý. Ảnh: Diario AS

Chiến thắng này cũng có dấu ấn từ trọng tài chính Istvan Kovacs và đội ngũ VAR, khi bỏ qua pha Marc Pubill ôm bóng trong vòng cấm, sau pha phát bóng của thủ môn Juan Musso.

Simeone bảo vệ cậu học trò và nhấn mạnh trọng tài xử lý chính xác. Theo chiến lược gia người Argentina, Musso chuyền bóng để Pubill bắt đầu tình huống phát bóng.

“Điều đó hợp lý”, Simeone phản ứng trong phòng họp báo. “Marc nhận được đường chuyền để bắt đầu pha bóng, trọng tài đã hiểu tình huống giống như cậu ấy”.

Chiến thắng này, ngoài việc giúp Atletico chiếm ưu thế trong cuộc chiến giành chiến thắng, còn chấm dứt lời nguyền với Simeone mỗi khi ông đối đầu với Barcelona tại Camp Nou.

Lần đầu tiên sau 14 năm, với 11 thất bại và 7 trận hòa, “El Cholo” rời Camp Nou với chiến thắng.

“Không chỉ riêng tôi có vinh dự giành chiến thắng ở đây; rất ít huấn luyện viên làm được điều đó”, Simeone lên tiếng.

“Chúng tôi đã thi đấu quyết liệt, và tôi hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ. Chúng tôi đã thay đổi rất nhiều cầu thủ trong những năm qua.

Việc thích nghi với trình độ mà CLB cần đạt được không hề dễ dàng. Với sự khiêm tốn, chúng tôi biết rằng trận đấu trên sân nhà sẽ rất khó khăn”.

Lần đầu tiên Simeone thắng tại Camp Nou. Ảnh: EFE

Atletico chỉ có 3 cú sút chính xác để dẫn 2-0 trước Barca. “Tôi có thể kể cho bạn cả ngàn câu chuyện về những trận đấu mà chúng tôi tung ra 30 cú sút mà không ghi được bàn thắng.

Bóng đá thật tuyệt vời bởi vì khả năng dứt điểm chính xác là chìa khóa. Có những đêm chúng tôi cực kỳ hiệu quả trong khâu dứt điểm, và cũng có những đêm thì không”.

Khi được hỏi về lợi thế, Simeone khiêm tốn: “Không, chúng tôi không có mọi cơ hội để vào bán kết.

Chúng tôi đủ khiêm tốn để thừa nhận họ rất mạnh, nhưng chúng tôi hoàn toàn quyết tâm tiếp tục tham gia giải đấu mà toàn đội rất yêu thích này”.