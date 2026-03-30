Người ta thường nói “nhất phao câu, nhì đầu cánh” cho rằng đây là hai phần ngon bổ nhất của con gà. Điều này có đúng không và phao câu có tốt cho sức khỏe không? Xin chuyên gia tư vấn. (Lương Ngọc Duyên - Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Phao câu gà, phần thịt béo nằm ở cuối thân gà, từ lâu được nhiều người ưa chuộng nhờ vị ngậy và giòn. Tuy nhiên, đây cũng là bộ phận tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu tiêu thụ thường xuyên hoặc chế biến không đúng cách.

Về mặt sinh học, phao câu là nơi tập trung tuyến bã nhờn và các túi xoang. Đây là khu vực có vai trò miễn dịch, chứa nhiều tế bào lympho giúp bắt giữ, tiêu diệt vi khuẩn, virus và ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể gia cầm. Chính vì vậy, phần này cũng có thể tích tụ các chất thải, mầm bệnh hoặc độc tố chưa được đào thải hết.

Phao câu gà được nhiều người thích vì độ béo ngậy. Ảnh: MIC

Đáng lưu ý, việc làm sạch phao câu không hề đơn giản. Dù được rửa kỹ hay chế biến ở nhiệt độ cao, một số chất tồn dư trong các túi xoang vẫn khó loại bỏ hoàn toàn. Khi ăn, người dùng có thể vô tình đưa những chất này vào cơ thể.

Dưới góc nhìn dinh dưỡng, phao câu chứa hàm lượng chất béo cao, dễ gây đầy bụng, khó tiêu nếu ăn nhiều. Việc tiêu thụ thường xuyên phao câu có thể góp phần làm tăng cholesterol, không có lợi cho người mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao.

Một số ý kiến trong y học cổ truyền cũng cho rằng các thực phẩm quá béo như phao câu có thể gây “đàm thấp”, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể. Ngoài ra, việc tiêu thụ quá mức còn có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng nếu không kiểm soát.

Nhiều người cho rằng ăn phao câu giúp tóc đen, mượt và da đẹp hơn. Tuy nhiên, cả Đông y và Tây y đều không ghi nhận tác dụng này. Phao câu chứa một lượng vitamin E nhất định, có thể góp phần hỗ trợ làm đẹp da và tóc. Tuy nhiên, hàm lượng đó không đáng kể. So với những rủi ro tiềm ẩn, chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng phao câu.

Để hạn chế rủi ro, bạn loại bỏ phần tuyến bã nhờn và túi xoang ở phao câu khi sơ chế. Bạn cũng không nên ăn bộ phận trên quá thường xuyên, chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải. Người có bệnh lý nền về tiêu hóa, tim mạch hoặc dị ứng nên hạn chế sử dụng.

