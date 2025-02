Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày cao điểm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách. Đặc biệt là tại các bến xe, tuyến đường cửa ngõ và khu vực tập trung đông người dân trở lại thành phố. Lực lượng CSGT được huy động để phân luồng, hướng dẫn giao thông, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, chở quá số người quy định, tăng giá vé trái phép, tài xế sử dụng rượu bia, chất kích thích khi lái xe. Các tổ công tác sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương để kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, giấy phép hoạt động của xe khách liên tỉnh, xe hợp đồng và xe công nghệ. Bên cạnh đó, Phòng CSGT cũng tiếp tục sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông để phát hiện và xử lý vi phạm từ xa.