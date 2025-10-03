Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc của ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

- Kính thưa đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

- Kính thưa Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng,

- Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương,

- Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương,

- Kính thưa Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới,

- Thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang và An Giang các khóa trước hợp nhất,

- Thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

- Thưa Đại hội; thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh !

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong không khí phấn khởi cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, trên quê hương của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng kính mến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được long trọng khai mạc. Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển của tỉnh An Giang trong bối cảnh cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội và động lực phát triển mới.

Đại hội chúng ta rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội rất vui mừng, phấn khởi được đón tiếp đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư về dự Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, lãnh đạo Tỉnh uỷ Cà Mau đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt về dự Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa của tỉnh Kiên Giang và An Giang trước hợp nhất; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 không tái cử đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh nhà, đã về dự và chung vui với Đại hội.

Đại hội chào mừng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đến dự, tuyên truyền và cổ vũ cho Đại hội.

Đặc biệt, Đại hội nhiệt liệt chào mừng 448 đại biểu chính thức của Đại hội - những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ về dự và quyết định các nội dung quan trọng của Đại hội.

Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu mang đến cho Đại hội niềm vinh dự, tự hào, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin nhiệt liệt chào mừng, trân trọng cảm ơn và xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu khách quý, các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể Đại hội những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất !

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành với 2 nội dung. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng các văn kiện trình Đại hội đảm bảo chất lượng, ngắn gọn, khoa học, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ngay sau Đại hội theo tinh thần: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả, bao quát toàn diện không gian phát triển mới của tỉnh.

Quá trình chuẩn bị Đại hội lần thứ I Đảng bộ tỉnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan Ban, ngành Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp ý chặt chẽ, sâu sát. Đặc biệt, trong quá trình hoàn chỉnh văn kiện, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã có những nhận định, đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua của Đảng bộ tỉnh; đồng thời, gợi mở những định hướng quan trọng cho sự phát triển của An Giang ở giai đoạn tiếp theo. Văn kiện cũng đã được các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, những người con của quê hương An Giang, các nhà khoa học đóng góp đầy tình cảm và trách nhiệm với mong muốn tỉnh An Giang tiếp tục đánh giá đầy đủ, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ thời cơ, tạo bước đột phá mới để phát triển nhanh và bền vững hơn.

Cùng với việc xây dựng văn kiện chu đáo, nghiêm túc, hướng về Đại hội, khắp các địa phương trong tỉnh, từ thành thị đến nông thôn, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đã sôi nổi thi đua, có nhiều việc làm cụ thể, nhiều công trình, sản phẩm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Tôi xin bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với Trung ương, các tỉnh, thành bạn, Quân khu 9, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà đã hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ mọi mặt cho Tỉnh ủy trong suốt nhiệm kỳ qua và trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội; đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Đại hội diễn ra thành công và là động lực mạnh mẽ để Đảng bộ tỉnh vươn lên đạt thắng lợi to lớn hơn trong giai đoạn mới.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, tỉnh An Giang đã trải qua không ít khó khăn, thách thức, nhất là ứng phó với đại dịch Covid-19. Song, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã kiểm soát và khắc phục hậu quả đại dịch; triển khai đồng loạt, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và đạt nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên được nâng lên; hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu lực, hiệu quả - nhất là sau khi thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; kinh tế phục hồi và tăng trưởng qua từng năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư ngày càng đồng bộ; có nhiều thay đổi tích cực; diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế, liên kết vùng được tăng cường.

Kính thưa toàn thể quý đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Đại hội Đảng bộ tỉnh là dịp để nhìn lại quá trình phấn đấu ở nhiệm kỳ qua, xác định vị trí của Đảng bộ và địa phương trong tiến trình phát triển chung của đất nước. Rút ra những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó, đề ra mục tiêu cao hơn, giải pháp cụ thể hơn, hành động quyết liệt hơn cho sự phát triển của nhiệm kỳ tiếp theo, nhất là trong không gian phát triển mới, để đạt yêu cầu đó, mỗi đại biểu cần phát huy trí tuệ, trách nhiệm cao nhất, đại diện cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ tỉnh đóng góp để ban hành Nghị quyết Đại hội sát, đúng, thể hiện được ý chí của Đảng bộ và nguyện vọng của nhân dân.

Với phương châm “Một An Giang, Một tầm nhìn, Một ý chí, Một niềm tin thắng lợi”, Tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ đưa ra được những quyết sách mang tầm lịch sử, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bằng niềm phấn khởi và tin tưởng sâu sắc vào thành công của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đại biểu khách quý, các đồng chí đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công !

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Xin trân trọng cảm ơn!