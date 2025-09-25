Chiều 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 52 thành viên.

Ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 - đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó bí thư Tỉnh ủy gồm bà Đoàn Thị Hậu, ông Nguyễn Cảnh Toàn và bà Đoàn Thu Hà.

Ông Hoàng Văn Nghiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa 18 gồm 11 người, trong đó, ông Vũ Hoàng Quý - Bí thư Đảng ủy xã Hữu Lũng - giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cam kết sẽ cùng với toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm; tăng cường đoàn kết, nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; giữ vững nguyên tắc Đảng, đổi mới tư duy, phương pháp, phong cách làm việc theo tinh thần nói đi đôi với làm; đặt lợi ích của Đảng, tập thể và nhân dân lên trên hết, trước hết; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Ông Hoàng Văn Nghiệm sinh năm 1968, dân tộc Tày, quê Lạng Sơn. Ông có trình độ thạc sĩ Kinh tế; cử nhân Thương nghiệp, Kinh tế chính trị; lý luận chính trị cao cấp.

Trước đó, từ tháng 11/2015- 6/2016, ông làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Từ tháng 6/2016-5/2021, ông là Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Từ tháng 6/2021-11/2024, ông Hoàng Văn Nghiệm làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn.

Tháng 12/2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.