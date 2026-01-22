Nghị định quy định 2 hình thức xử phạt hành chính trong lĩnh vực lưu trữ, gồm cảnh cáo và phạt tiền. Hình thức xử phạt bổ sung trong lĩnh vực lưu trữ là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề lưu trữ có thời hạn từ 3-6 tháng.

Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng.

Mức phạt tiền đối với hộ kinh doanh, hộ gia đình có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ thực hiện như mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định quy định chi tiết 10 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ. Trong đó, đối với vi phạm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lưu trữ, Nghị định số 31/2026 quy định phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi mang tài liệu lưu trữ ra ngoài lưu trữ hiện hành, lưu trữ lịch sử, trừ trường hợp được người có thẩm quyền cho phép bằng văn bản.

Nếu vi phạm một trong các hành vi sau mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng, đó là: truy cập, sao chép, chia sẻ trái phép tài liệu lưu trữ, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; cung cấp, chuyển giao, hủy tài liệu lưu trữ trái phép hoặc mua bán, chiếm đoạt tài liệu lưu trữ; làm sai lệch nội dung, làm mất tính toàn vẹn của tài liệu lưu trữ và dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ; làm hỏng tài liệu lưu trữ - mức không thể khôi phục được; làm mất tài liệu lưu trữ; sử dụng tài liệu lưu trữ vào mục đích bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cá nhân.

Với vi phạm quy định về thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành, lưu trữ lịch sử, nghị định quy định phạt cảnh cáo nếu không lập hồ sơ đối với công việc đã giải quyết xong; hồ sơ nộp vào lưu trữ hiện hành, lưu trữ lịch sử không đáp ứng một trong các yêu cầu quy định của Luật Lưu trữ; không lập biên bản thu nộp hồ sơ, tài liệu khi thu hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức vào lưu trữ lịch sử. Mức phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi tái phạm đối với hành vi này.

Nghị định quy định phạt tiền từ 2-6 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi sử dụng hộp bảo quản không đúng tiêu chuẩn khi nộp hồ sơ, tài liệu giấy vào lưu trữ lịch sử.

Cá nhân có hành vi không nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Tổ chức có hành vi không nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử thì sẽ bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng.

Với vi phạm quy định về bảo quản tài liệu lưu trữ, nghị định quy định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không kiểm tra, sao lưu cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ số theo quy định; không tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, quy trình về lưu trữ tài liệu lưu trữ số theo quy định.

Tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 15-25 triệu đồng nếu không bố trí kho để bảo quản tài liệu lưu trữ theo quy định; không trang bị các thiết bị bảo vệ, bảo quản tài liệu lưu trữ đối với kho lưu trữ chuyên dụng theo quy định...