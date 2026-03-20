Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Theo nghị định, có 8 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Trong đó, đối với hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới ngoài khu vực cửa khẩu, nghị định quy định phạt tiền từ 1-5 triệu đồng nếu tang vật vi phạm có giá trị dưới 10 triệu đồng.

Mức phạt từ 5-10 triệu đồng được áp dụng nếu tang vật vi phạm có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; vận chuyển trái phép qua biên giới hàng hóa là văn hóa phẩm.

Mức phạt từ 20-40 triệu đồng nếu tang vật vi phạm có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

Đặc biệt, mức phạt từ 40-75 triệu đồng nếu tang vật vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi trên mà còn tái phạm nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, nghị định đưa hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, trừ trường hợp đã áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại; buộc nộp lại số tiền bằng với giá trị tang vật vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định.

Đối với hành vi vi phạm các quy định về tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi hàng hóa ở khu vực biên giới mà tại thời điểm kiểm tra không có giấy tờ, không đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa thì sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 5 triệu đồng.

Mức phạt từ 3-5 triệu đồng được áp dụng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. Mức phạt là từ 5-10 triệu đồng với hàng hóa vi phạm có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng.

Mức phạt từ 10-15 triệu đồng với hàng hóa vi phạm có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Mức phạt từ 15-20 triệu đồng với hàng hóa vi phạm có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng.

Mức phạt từ 20-30 triệu đồng với hàng hóa vi phạm có giá trị từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. Mức phạt từ 30-40 triệu đồng với hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Đáng chú ý, mức phạt gấp 2 lần mức tiền phạt nêu trên nhưng không vượt quá mức phạt tối đa quy định tại nghị định này trong trường hợp hàng hóa vi phạm là: lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc phòng bệnh và thuốc chữa bệnh cho người, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; chất tẩy rửa, diệt côn trùng, thuốc thú y, phân bón, xi măng, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, giống cây trồng, giống vật nuôi...

Mức phạt từ 10-20 triệu đồng được áp dụng với một trong các hành vi xảy ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan, cụ thể: vận chuyển hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu, chuyển cửa khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất không đúng tuyến đường, địa điểm, cửa khẩu, thời gian quy định hoặc đăng ký trong hồ sơ hàng hóa chưa được phép của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, mức phạt này được áp dụng với các hành vi: tự ý phá niêm phong hàng hóa; không bảo đảm nguyên trạng hàng hóa đang chịu sự giám sát hoặc hàng hóa được giao bảo quản theo quy định của pháp luật chờ hoàn thành thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu; lưu giữ hàng hóa không đúng địa điểm quy định.

Mức phạt từ 20-30 triệu đồng áp dụng với hành vi tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát theo quy định của pháp luật.