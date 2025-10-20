Sáng nay (20/10), tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán, TPHCM), Công an TPHCM phối hợp với Sở GD-ĐT cùng nhiều đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”, kết nối đến 931 điểm cầu tại các trường THCS, THPT, cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn.

Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại lễ phát động chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Ảnh: Linh An

Chiến dịch được triển khai trên toàn quốc, do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, cùng sự phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ như TikTok, Meta, Google, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em.

Tại TPHCM, chiến dịch được phát động nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em, thanh thiếu niên, giáo viên và phụ huynh về những nguy cơ, thủ đoạn dụ dỗ, thao túng, lừa đảo, “bắt cóc online” trên không gian mạng; trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh và xử lý tình huống nguy hiểm; đồng thời lan tỏa thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến” để mỗi em nhỏ hiểu rằng mình không đơn độc trước những rủi ro ảo nhưng hậu quả thật.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tìm hiểu về những kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Ảnh: CATP

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Công an TPHCM nhấn mạnh: “Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội – của gia đình, nhà trường và mỗi công dân mạng".

Học sinh tìm hiểu các thông tin về mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo tại sự kiện. Ảnh: Linh An

Chương trình phát động mở đầu cho chuỗi hoạt động truyền thông, giáo dục đa dạng: triển lãm hình ảnh, video tuyên truyền; tọa đàm, giao lưu cùng các diễn giả, người có ảnh hưởng (KOL) về chủ đề bảo vệ trẻ em trên mạng; trò chơi hỏi – đáp về các tình huống “bắt cóc online” để học sinh rèn luyện kỹ năng phản ứng an toàn.

Giao lưu cùng chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu. Ảnh: Linh An

Sự kiện cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Công ước Hà Nội - Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, dự kiến được ký kết tại Hà Nội ngày 25–26/10 tới, thể hiện cam kết và vị thế của Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ nhóm yếu thế, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” gửi đi thông điệp mạnh mẽ: mọi trẻ em đều có quyền được an toàn, được lắng nghe và được bảo vệ cả trong thế giới thực lẫn trên không gian số.