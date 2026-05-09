Ban tổ chức cho biết, mùa giải năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra yêu cầu và không gian phát triển mới cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong nhiều lĩnh vực.

Theo ban tổ chức, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn được hình thành từ tiền thân là Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn ra đời năm 2010.

Sau 16 năm tổ chức, giải thưởng đã trở thành một trong những sân chơi uy tín dành cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia và tập thể sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật – công nghệ, y dược và nông nghiệp.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn nhấn mạnh, thông qua việc phát động Giải thưởng Bảo Sơn 2026, Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn mong muốn tạo thêm động lực để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, tác giả và các tập thể sáng tạo tiếp tục dấn thân, cống hiến, đưa tri thức Việt Nam trở thành nguồn lực quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước.

Năm 2026, giải thưởng xét trao cho 5 lĩnh vực gồm: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội và nhân văn; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y - dược; Khoa học nông nghiệp.

Mỗi lĩnh vực sẽ trao cho một công trình xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 140.000 USD theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm trao giải. Mức thưởng này tăng 20.000 USD so với mùa giải trước.

Ngoài tiền thưởng, tác giả hoặc nhóm tác giả đạt giải còn được nhận cúp vàng và chứng nhận của giải thưởng.

Đáng chú ý, Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn cam kết tiếp tục hỗ trợ kinh phí để các công trình đạt giải mở rộng khả năng ứng dụng, nâng cao chất lượng và hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Trước đó, mùa giải năm 2024 đã vinh danh 4 công trình tiêu biểu thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ - kỹ thuật, khoa học sức khỏe và văn học - nghệ thuật. Nhiều công trình được đánh giá có giá trị học thuật cao, đồng thời tạo tác động tích cực trong thực tiễn đời sống và sản xuất.

Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận hồ sơ tham dự giải thưởng bắt đầu từ ngày 10/5/2026 đến hết ngày 30/12/2026. Công tác thẩm định và chấm giải sẽ diễn ra từ ngày 5/1/2027 đến 15/4/2027.