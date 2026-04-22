Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - Vietnam Digital Awards 2026 vừa được Hội Truyền thông số Việt Nam – VDCA và Tạp chí điện tử VietTimes chính thức phát động ngày 22/4 tại Hà Nội.

Năm nay, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục gồm 5 hạng mục: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH&CN) Lê Anh Tuấn cho biết, Nghị quyết 57 đã xác định rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng.

Điều này đặt ra yêu cầu phải có những cơ chế, công cụ và mô hình thúc đẩy hiệu quả hơn, trong đó việc phát hiện, lan tỏa các điển hình tốt, các giải pháp thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia Lê Anh Tuấn cho biết, Bộ KH&CN cam kết tiếp tục đồng hành cùng Hội Truyền thông số Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số.

Đánh giá giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam giữ vai trò là một kênh quan trọng để phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các sáng kiến, mô hình chuyển đổi số tiêu biểu trên toàn quốc, ông Lê Anh Tuấn cho rằng: “Giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực đổi mới sáng tạo mà còn tạo động lực để các tổ chức, doanh nghiệp làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm, dịch vụ số phục vụ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp”.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng, chuyển đổi số tại Việt Nam thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã chủ động đầu tư công nghệ, xây dựng nền tảng số, triển khai dịch vụ số.

Tuy nhiên, chuyển đổi số thực chất phải là quá trình tái cấu trúc toàn diện, từ mô hình quản trị, quy trình vận hành đến cách thức tạo ra giá trị. Đó không chỉ là việc ứng dụng công nghệ, mà là thay đổi cách nghĩ, cách làm và cách tổ chức nguồn lực.

Quan trọng hơn, chuyển đổi số cần được đo bằng kết quả cụ thể: Năng suất lao động, hiệu quả quản lý, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp.

“Chuyển đổi số đang mở đường cho sự hình thành và phát triển của kinh tế số - động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn phát triển tới của đất nước. Tuy nhiên, điều cốt lõi không nằm ở việc số hóa bao nhiêu, mà là tạo ra được bao nhiêu giá trị mới từ công nghệ và dữ liệu”, ông Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, Vietnam Digital Awards 2026 với định vị là một công cụ thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam theo chiều sâu, sẽ tập trung tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng, tạo ra giá trị thực tế cho nền kinh tế.

Trong đó, dữ liệu được xác định là yếu tố trung tâm, là tài sản chiến lược của tổ chức và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Tổng biên tập Viettimes Nguyễn Bá Kiên, Trưởng Ban tổ chức thông tin với báo chí về những điểm mới của giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026.

Tổng biên tập Viettimes Nguyễn Bá Kiên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng cho biết: Hệ thống tiêu chí giải thưởng năm nay được xây dựng theo hướng tiếp cận sâu với từng hạng mục giải thưởng, chú trọng kết quả đầu ra, đồng thời đề cao khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát triển hệ sinh thái số. Đây được xem là yếu tố then chốt để thúc đẩy chuyển đổi số thực chất và bền vững.

Một điểm mới nổi bật của VDA 2026 là việc đưa vào đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số một cách toàn diện, bao gồm các yếu tố: hạ tầng số, dữ liệu, nền tảng công nghệ, quản trị và an toàn thông tin.

Cách tiếp cận này giúp phân biệt rõ giữa việc ứng dụng công nghệ đơn lẻ với chuyển đổi số mang tính hệ thống, toàn diện và bền vững.

Đặc biệt, với hạng mục giải thưởng cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, lần đầu tiên iải thưởng nhấn mạnh tiêu chí về khả năng tích hợp, kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu và nền tảng số của nhà nước, coi đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm tính liên thông, tránh phân mảnh dữ liệu và hướng tới xây dựng các dịch vụ số phục vụ xuyên suốt người dân và doanh nghiệp.

Ban Tổ chức nhận hồ sơ dự giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 trực tuyến từ ngày 22/4 đến 15/7/2026 tại website vda.com.vn. Sau vòng sơ tuyển và chung khảo, các đơn vị, sản phẩm và cá nhân xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026.