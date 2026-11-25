Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên Thái Thị Thu Hường kêu gọi doanh nghiệp, tập đoàn đặt hàng các bài toán công nghệ, mở rộng không gian thử nghiệm và đồng hành với các nhà sáng lập trẻ.

Sáng 25/11, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên tổ chức Hội thi công bố và triển khai nhiệm vụ TECHFEST Hưng Yên năm 2026. Khẳng định sự kiện không đơn thuần là hoạt động truyền thông hay triển lãm công nghệ thông thường, bà Thái Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hưng Yên cho biết, TECHFEST Hưng Yên 2026 là bước cụ thể hóa sinh động và quyết liệt các chủ trương, thể chế cốt lõi của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bà Thái Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hưng Yên phát biểu khai mạc hội nghị sáng 25/11. Ảnh: Du Lam

Bà Thái Thị Thu Hường thông tin, TECHFEST Hưng Yên 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 7-8/12, với quy mô 200 gian hàng thuộc 8 không gian đổi mới sáng tạo. Chủ đề năm nay là "Mạch nguồn văn hiến - Sức bật công nghệ”.

Trong khuôn khổ sự kiện, diễn đàn chính sách cấp cao "Hưng Yên năm 2030: Khơi thông thể chế, kết nối nguồn lực, bứt phá bằng đổi mới sáng tạo" sẽ được tổ chức vào chiều 7/12; hội nghị bàn tròn "Thương mại điện tử xuyên biên giới" vào chiều 8/12. Cùng với đó là 7 diễn đàn, hội thảo chuyên đề khác.

Tại sự kiện, sẽ có từ 150 đến 200 gian hàng trực tiếp, được bố trí theo 8 không gian đổi mới sáng tạo, gồm: Công nghiệp và công nghệ tiên tiến; AI và công nghệ số; Nông nghiệp thông minh; Tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn; Y tế và sức khỏe; Giáo dục và phát triển con người; Thương mại, logistics và kinh tế số; Văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, có 200 gian hàng trực tuyến trên Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hưng Yên. Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút từ 20.000 - 30.000 lượt khách thăm quan trực tiếp và 3 đến 5 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số.

Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên Nguyễn Xuân Hải chia sẻ thông tin về TECHFEST Hưng Yên 2026. Ảnh: Du Lam

Thông tin thêm, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên lý giải tỉnh lựa chọn chủ đề TECHFEST 2026 từ góc độ "di sản, doanh nghiệp và công nghệ hội tụ, kiến tạo giá trị cho Hưng Yên trong giai đoạn phát triển mới".

Ông kỳ vọng với các không gian trải nghiệm, các cuộc kết nối giữa doanh nghiệp, viện, trường, sẽ có các MOU được ký kết để tạo động lực, môi trường và không gian để startup tiếp cận bài toán công nghệ, doanh nghiệp, đối tác lớn.

Cũng tại lễ phát động, Sở KH&CN Hưng Yên công bố kết quả Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026. Từ 317 hồ sơ đăng ký dự thi, ban giám khảo lựa chọn 26 dự án đạt giải cao và trao hai giải Nhất cho hạng mục Ý tưởng và Sản phẩm. Các bài thi được đánh giá giải quyết sát sao những vấn đề của tỉnh, đồng thời ứng dụng nhiều công nghệ mới như IoT, AI...

Bà Thái Thị Thu Hường cho biết, từ cuộc thi này, Sở sẽ định hướng và xây dựng lộ trình ươm tạo, kết nối cố vấn và nhà đầu tư theo mốc 30, 60, 90, 360 ngày dựa trên nhu cầu thực tế của từng dự án.

Nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là một hành trình dài cần sự chung tay, đồng lòng của tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái, Giám đốc Sở KH&CN Hưng Yên kêu gọi các doanh nghiệp và tập đoàn trong và ngoài tỉnh "mạnh dạn đặt hàng các bài toán công nghệ, mở rộng không gian thử nghiệm và đồng hành với các nhà sáng lập trẻ; các viện nghiên cứu, các trường đại học và quỹ đầu tư tăng cường chuyển giao thương mại hóa sản phẩm khoa học, đem dòng vốn mồi và nguồn lực tri thức đến với Hưng Yên".

Đại diện đơn vị đồng hành, Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công mong muốn sau TECHFEST Hưng Yên 2026, các nhóm doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu cùng ngồi lại với nhau để xác định bài toán, giải pháp khả thi, lộ trình rõ ràng, để các công trình khoa học tạo ra giá trị cho cuộc sống.