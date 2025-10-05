Ngày 5/10, hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” tiếp tục diễn ra sôi nổi tại khu vực Cầu Tàu 914 - Nhà Công quán (đường Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo), với nhiều hoạt động giáo dục, giao lưu tác giả - tác phẩm và triển lãm tư liệu. Sự kiện, do UBND TPHCM, Sở Văn hóa - Thể thao và chính quyền đặc khu Côn Đảo tổ chức, kéo dài đến hết ngày 5/10, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương.

Không gian hội sách được bố trí thành bốn khu vực: Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành tựu phát triển TP.HCM, nhân vật huyền thoại Côn Đảo và triển lãm của các nhà xuất bản. Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, nhấn mạnh hội sách không chỉ trưng bày tư liệu quý mà còn kết nối quá khứ với tương lai, lan tỏa tinh thần kiên trung và nâng cao văn hóa đọc.

Ban Trị sự GHPGVN TPHCM trao tặng 300 triệu đồng cho UBND đặc khu Côn Đảo để xây dựng ba trụ nước uống tinh khiết, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) và thúc đẩy thông điệp “Côn Đảo xanh, nói không với rác thải nhựa”.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo (TP.HCM) vào chiều 4/10. Ảnh: Quảng Đạo

Trước đó, vào chiều 4/10, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo diễn ra trang trọng tại các nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo có sự tham dự của nhiều lãnh đạo trung ương, thành phố, cùng chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM).Ảnh: Quảng Đạo

Những hoạt động tại Côn Đảo trong hai ngày 4 và 5/10 không chỉ là dịp để lãnh đạo TPHCM, Ban Trị sự GHPGVN TPHCM và nhân dân tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, mà còn là thông điệp sống động về sự hòa quyện giữa đạo và đời.

Phật giáo TPHCM, qua nhiều thập niên, luôn giữ vai trò đồng hành cùng chính quyền, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, giáo dục lòng yêu nước, lòng nhân ái và ý thức bảo vệ môi trường.

