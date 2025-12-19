Các đại biểu tham dự hội nghị

Cuộc vận động được phát động từ đầu năm 2020 theo Hướng dẫn số 09/HD-BTS ngày 4/1/2020 của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Hà Nội.

Qua 5 năm thực hiện - một giai đoạn nhiều thử thách do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 và những yêu cầu mới trong phát triển đô thị, văn hóa, xã hội của Thủ đô nhưng 2.069 tăng ni và 1.916 ngôi chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã nỗ lực triển khai và đạt được nhiều thành tựu toàn diện, thiết thực.

Kết quả đáng ghi nhận là nhiều nghi lễ, sinh hoạt Phật sự được tổ chức ngày càng giản dị. Những ngày lễ lớn như lễ Phật đản, lễ Vu lan, lễ Phật thành đạo, lễ vía Chư Phật, Bồ Tát, húy nhật các bậc tổ sư, hay lễ khánh thành chùa, Chư tăng ni đều tổ chức tiết kiệm, trang nghiêm. Thông qua đó, các tự viện đã góp phần định hướng cho phật tử thực hành tín ngưỡng một cách đúng đắn, hướng thiện; hướng dẫn tăng ni trụ trì bố trí, sắp xếp hòm công đức hợp lý, phù hợp với từng cơ sở tự viện; sử dụng tiền công đức đúng mục đích, thanh tịnh; ứng xử văn minh, lịch sự theo nội dung quy định tại Quyết định số 1665/QĐ- UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Sỹ Trường – Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Sỹ Trường - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội khẳng định, cuộc vận động đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của tăng ni, phật tử trong việc tổ chức các hoạt động tôn giáo trang nghiêm, lành mạnh, tiết kiệm; phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt tôn giáo văn minh, an toàn tại Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Không những vậy, các giá trị văn hóa, nhân văn tốt đẹp từ cuộc vận động đã lan tỏa trong cộng đồng dân cư và toàn xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, đồng thời gìn giữ những giá trị truyền thống hàng nghìn năm. Bên cạnh đó, tinh thần từ bi, hộ quốc an dân của Phật giáo Thủ đô tiếp tục được lan tỏa sâu rộng.

Trong 5 năm qua, tăng ni, phật tử Thủ đô đã đóng góp nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm lo người nghèo, người yếu thế, đồng bào gặp thiên tai, dịch bệnh, với tổng giá trị khoảng 436 tỷ đồng. Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội luôn trân trọng, ghi nhận những đóng góp lớn lao này.

Thượng tọa Thích Đạo Phong - Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội khẳng định, Phật giáo Thủ đô sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển chung của thành phố.

Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển bền vững.

Tiếp nối những kết quả đạt được, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát động cuộc vận động giai đoạn 2026 - 2031 với chủ đề “Phật giáo đồng hành xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh trao Bằng khen cho các cá nhân đã có đóng góp trong cuộc vận động

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện 3 mục tiêu: chăm sóc người cao tuổi thông qua các khóa tu được tổ chức tại các cơ sở tự viện bảo đảm đủ điều kiện và nguồn lực; phát triển văn hóa Phật giáo gắn với du lịch thông qua mô hình không gian phát triển văn hóa Phật giáo tại các cơ sở tự viện có giá trị văn hóa, tiềm năng phát triển, hướng tới xây dựng chùa trở thành điểm du lịch tâm linh; phát triển hoạt động giáo dục Phật giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh thông qua các mô hình khóa tu tuổi trẻ, khóa tu một ngày, trải nghiệm ngoài giờ học.

Đại diện GHPGVN thành phố Hà Nội ủng hộ Quỹ vì người nghèo của thành phố 50 triệu đồng

“Tôi kêu gọi tất cả các ban, viện và chư tôn đức Trưởng ban đại diện hãy lấy 3 mục tiêu này làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong giai đoạn tới, thực hiện bằng tất cả trí tuệ và tâm nguyện phụng sự”, Thượng tọa phát biểu.

Tại hội nghị, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của thành phố 50 triệu đồng. Nhân dịp này, ghi nhận thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Văn minh, tiết kiệm trong hoạt động tại các cơ sở tự viện Phật giáo Thủ đô Hà Nội” giai đoạn 2020 – 2025, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 46 cá nhân.