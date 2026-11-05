Ngày 18/10, tại chùa Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình), Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (1981-2026).
Trong nhiệm kỳ IX, Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai đồng bộ các hoạt động Phật sự, từ kiện toàn tổ chức, đào tạo tăng ni, hoằng dương chính pháp đến từ thiện, an sinh xã hội và đối ngoại Phật giáo. Những kết quả nổi bật không chỉ thể hiện sự phát triển của Giáo hội mà còn cho thấy tinh thần nhập thế, gắn bó với dân tộc và phụng sự cộng đồng.
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung yêu cầu chuẩn bị kỹ Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X, bảo đảm phối hợp “6 rõ”, chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc.
Trở thành Phật hoàng nhưng Trần Nhân Tông không rời khỏi những vấn đề của quốc gia. Ở ông, quyền lực chính trị và uy tín tôn giáo gặp gỡ, tạo nên phương thức đối ngoại mềm dẻo, hòa hiếu nhưng kiên định với chủ quyền.