Phật giáo Việt Nam tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển giáo dục, hoằng pháp đến mở rộng đối ngoại và đẩy mạnh an sinh xã hội, đưa lại những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ IX (2022 - 2027).

Trong nhiệm kỳ IX, Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai đồng bộ các hoạt động Phật sự, từ kiện toàn tổ chức, đào tạo tăng ni, hoằng dương chính pháp đến từ thiện, an sinh xã hội và đối ngoại Phật giáo. Những kết quả nổi bật không chỉ thể hiện sự phát triển của Giáo hội mà còn cho thấy tinh thần nhập thế, gắn bó với dân tộc và phụng sự cộng đồng.