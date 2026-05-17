Ngày 17/5, lãnh đạo xã Tân Thạnh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, Công an xã đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 4 của tỉnh, kiểm tra, xác minh, đồng thời thông báo truy tìm chủ sở hữu của đàn đà điểu xuất hiện dọc tuyến Quốc lộ 62.

Trước đó, vào khoảng 3h cùng ngày, người dân sống gần khu vực kênh 7 Thước (xã Tân Thạnh) phát hiện đàn đà điểu trên. Tại hiện trường, 6 con đã chết và nằm la liệt dọc tuyến đường.

Đà điểu chết nằm bên Quốc lộ 62. Ảnh: HC

4 con đà điểu còn sống sót hoảng loạn chạy trên đường rồi lao vào khu vườn của một nhà dân trên đường. Ngay sau đó, người dân xung quanh chủ động vây bắt, quản lý và trình báo cho cơ quan công an.

Theo ghi nhận, số đà điểu này có trọng lượng mỗi con từ 50kg trở lên, đặc biệt có con nặng gần 70kg.

Đà điểu còn sống hoảng loạn di chuyển trên Quốc lộ 62. Ảnh: HC

4 con đà điểu còn sống được người dân tạm thời gom lại trước khi bàn giao cho công an. Ảnh: HC

Hiện tại, lực lượng chức năng đã đưa các con đà điểu còn sống về trụ sở UBND xã Tân Thạnh để tiến hành chăm sóc, bảo quản.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp với ngành kiểm lâm để xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.