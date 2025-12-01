Ngày 1/12, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Bình Minh xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của hai người đàn ông tại thôn Cao Viên.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện sự việc bất thường trong một ngôi nhà trên địa bàn. Khi kiểm tra, các nhân chứng bàng hoàng thấy hai nạn nhân đã tử vong trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm. Tại hiện trường, cạnh thi thể các nạn nhân có xuất hiện kim tiêm.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một nạn nhân là người địa phương (xã Bình Minh), người còn lại chưa xác định địa chỉ cụ thể. Nguyên nhân tử vong được nhận định có thể do sốc thuốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.