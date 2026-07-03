Chiều 2/7, trao đổi với PV VietNamNet, Đại đức Thích Kiến Tuệ, trụ trì chùa Vạn Thông, phường Tân Phước (TPHCM) cho biết nhà chùa đang chăm sóc, cưu mang bé trai khoảng 6 tuổi bị bỏ lại trước cổng chùa cùng một bức thư tay.

Chùa Vạn Thông, phường Tân Phước, TPHCM. Ảnh: Quang Hưng

Theo đại đức, trưa 28/6, một Phật tử đến lễ chùa phát hiện bé trai đứng một mình trước cổng, bên cạnh là ba lô, túi nilon đựng đồ cá nhân kèm một bức thư viết tay nên đưa vào gặp sư thầy.

Theo nội dung bức thư, người gửi tuổi đã cao, hoàn cảnh khó khăn nên không thể tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và cho bé đi học trong thời gian tới.

Người này cho biết trước đây từng nhặt được cháu bị bỏ rơi gần khu vực bên hông chùa và nuôi dưỡng từ đó đến nay. Cuối thư, người viết khẳng định việc để lại cháu bé không liên quan đến hành vi bắt cóc trẻ em, đồng thời mong nhà chùa nhận nuôi.

Bé trai cùng balo, quần áo mang theo khi phát hiện bị bỏ lại trước cổng chùa. Ảnh: CACC

Đại đức Thích Kiến Tuệ thông tin qua trò chuyện, bé kể từng sống tại khu vực Bà Tô (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Trước khi được đưa đến cổng chùa, cháu sống cùng một phụ nữ thường gọi là cô. Bé từng được đi học mầm non.

"Nhà chùa có nguyện vọng cưu mang, chăm sóc lâu dài và tạo điều kiện cho bé tiếp tục đến trường vì xem đây là cơ duyên. Tuy nhiên, nếu cơ quan chức năng xác định được người thân, nhà chùa mong bé được đoàn tụ với gia đình". Đại đức Thích Kiến Tuệ chia sẻ.

Theo sư trụ trì, sau vài ngày sinh hoạt tại chùa, bé đã dần thích nghi, ngoan ngoãn và hòa nhập tốt với mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên chùa Vạn Thông gặp trường hợp trẻ nhỏ bị bỏ lại, trong khi nơi đây không phải cơ sở tiếp nhận trẻ mồ côi.

Đại đức nhận định người đưa bé đến chùa có thể quen biết hoặc từng có cơ duyên với nhà chùa, bởi trên địa bàn có nhiều cơ sở nuôi dưỡng trẻ nhưng người này lại chọn gửi bé tại chùa Vạn Thông. Khi được phát hiện, trên tay bé trai còn đeo vòng chuỗi.

Bé trai được nhà chùa chăm sóc, sắm sách vở tập viết với nguyện vọng nhận nuôi lâu dài. Ảnh: Quang Hưng

Chia sẻ thêm, Đại đức Thích Kiến Tuệ xúc động kể lại thời điểm mở ba lô của bé, bên trong có quần áo, bàn chải, móc quần áo và một số vật dụng cá nhân.

“Thầy đã rơi nước mắt khi nhìn thấy những đồ đạc người thân chuẩn bị cho bé. Có lẽ phải rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, họ mới quyết định mang trẻ đến chùa gửi gắm”, đại đức nói.

Cũng theo vị trụ trì, sáng 2/7, có nhiều người gọi điện ngỏ ý muốn nhận nuôi hoặc hỗ trợ cháu bé, song nhà chùa tạm thời từ chối để chờ cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục xác minh, tìm người thân.

Theo ghi nhận, bé trai hiện đã biết viết và đọc các chữ cái cơ bản. Cháu gọi trụ trì là “sư phụ” và đang được nhà chùa chăm sóc, mua sắm thêm quần áo, sách vở.

Liên quan trường hợp bé trai nghi bị bỏ rơi trên, Công an phường Tân Phước phối hợp cùng chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm thân nhân cháu bé, đồng thời xác minh nhân thân và hoàn tất các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho cháu.