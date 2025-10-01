Ngày 1/10, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin điều trị thành công ca can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi phải cho bệnh nhi H.H.M.Q (6 tuổi, A Lưới, thành phố Huế).

Trước đó, trẻ nhập viện trong tình trạng tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới, em được chuyển đến Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế.

Trẻ có thể trang gầy yếu, môi tím tái, SpO₂ chỉ đạt 82%, ho và khó thở nhẹ, các bác sĩ nghi ngờ cháu mắc bệnh tim bẩm sinh và viêm phổi, được làm các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn với bác sĩ Nhi Tim mạch.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ. Ảnh: BVCC.

Kết quả X-quang phổi có hình ảnh viêm phổi, siêu âm tim qua thành ngực ghi nhận thất trái giãn nhẹ và chức năng tim trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, tình trạng tím tái trên lâm sàng không phù hợp với chẩn đoán viêm phổi đơn thuần, bác sĩ nghi ngờ có dị dạng mạch máu phổi. Siêu âm tim cản âm sau đó xác định bệnh lý này với kết quả dương tính rõ ràng.

Chụp cắt lớp vi tính đa dãy mạch máu phổi, bác sĩ xác định trẻ có dị dạng động - tĩnh mạch phổi (AVM) tại nhánh thùy dưới phổi phải, với đường kính khoảng 6,5 mm, chiều dài 20 mm, gây viêm vùng phổi, có thể gây những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhi.

Sau khi điều trị viêm phổi bằng kháng sinh, bệnh nhi được chỉ định thực hiện can thiệp bít lỗ dò động - tĩnh mạch phổi vào ngày 26/9.

Qua tiếp cận tĩnh mạch đùi, bác sĩ thực hiện chụp mạch, xác định vị trí dò động - tĩnh mạch phổi lưu lượng cao. Sau đó, sử dụng ống thông chuyên dụng để bít lỗ dò bằng Coil kết hợp Onyx dưới màn huỳnh quang tăng sáng. Kết quả chụp mạch sau can thiệp cho thấy lỗ dò đã được bít hoàn toàn. Độ bão hòa oxy máu của bệnh nhi tăng lên rõ rệt, đạt 96%, các chỉ số sinh tồn ổn định. Sau thủ thuật, bệnh nhi được rút nội khí quản và chuyển về Khoa Nhi Tim mạch - Khớp để theo dõi.

Ba ngày sau can thiệp, bệnh nhi tỉnh táo, không còn khó thở, ăn uống và vận động bình thường, chuẩn bị xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Dò động - tĩnh mạch phổi (AVM) là một dị dạng mạch máu hiếm gặp, có thể gây thiếu oxy máu và nguy hiểm tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các biến chứng có thể gặp phải gồm đột quỵ, áp xe não, ho ra máu, hoặc xuất huyết phổi do vỡ búi mạch. Nếu không được xử lý sớm, bệnh có thể dẫn đến suy tim, chậm phát triển thể chất, thậm chí tử vong.

