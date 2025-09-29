Ngày 29/9, trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Hoàng Văn Chiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) cho biết, sáng nay đơn vị đã tiếp nhận 4 bệnh nhân vào cấp cứu sau vụ lốc xoáy xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ lốc xoáy. Ảnh: Trọng Tùng.

Bệnh nhân P.T.H (68 tuổi, xã Hải Anh, Ninh Bình) vào viện lúc 0h15 trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não với vết thương vùng thái dương phải. Bệnh nhân H.V.T (75 tuổi, trú tại Hải Anh - Ninh Bình) vào viện lúc 1h với chấn thương sọ não, hàm mặt, chấn thương bụng kín. Bệnh nhân P.V.H (14 tuổi, trú tại Hải Thịnh - Ninh Bình) vào viện lúc 6h do chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt. Bệnh nhân N.V.H (38 tuổi, xã Hải Thịnh - Ninh Bình) vào viện lúc 7h22, chẩn đoán đa chấn thương, gãy xương cánh tay và xương đùi trái.

Cả bốn người bệnh đều bị chấn thương do nhà sập.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp đã tiến hành cấp cứu, do các bệnh nhân đa chấn thương nặng nên nhanh chóng được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Sau đó, bệnh nhân 14 tuổi đã tử vong do chấn thương nặng.

Theo ông Chiến, ngay khi có thông tin lốc xoáy sập nhà, bệnh viện đã triển khai các tổ cấp cứu lưu động hỗ trợ công tác y tế tại các địa phương. Các nạn nhân bị thương nhẹ được chăm sóc tại trạm y tế cơ sở.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, từ 3h đến 5h ngày 29/9, lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng tại các xã Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, Hồng Phong, Gia Hưng và Chất Bình khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà, trường học và hạ tầng điện lực hư hỏng nặng.