Nguyễn Quang Đạt bị cáo buộc thu mua nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn, sau đó phân loại, đóng gói và sử dụng bao bì, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quang Đạt (SN 1992, trú tại An Khánh, Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở vi phạm. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống có dấu hiệu vi phạm quy định về nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 18/9, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt làm chủ. Qua kiểm tra, cơ quan công an tạm giữ 2.175 thùng thành phẩm, tương đương khoảng 19,73 tấn, cùng nhiều nguyên liệu, bán thành phẩm, máy móc, bao bì, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, Đạt thu mua nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn rồi đưa về phân loại, đóng gói. Đáng chú ý, số hàng hóa này được đóng trong các loại bao bì, gắn mã vạch thể hiện sản phẩm có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia...

Tổng số hàng hóa thành phẩm liên quan đến vụ án khoảng 19,73 tấn, trị giá hơn 1,12 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Quang Đạt và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.