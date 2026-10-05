Công an Hà Nội khởi tố 4 bị can liên quan đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, thu giữ hơn 1,2 triệu viên sủi. Một số mẫu có hàm lượng chất bảo quản cao gấp 33 lần mức cho phép.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Đối tượng Nguyễn Thế Vinh. Ảnh: CACC

Trong số này, Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Trước đó, lực lượng công an triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo, gian dối. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ, niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại.

Kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu cho thấy hàm lượng Natri Benzoat từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép không quá 0,2%. Như vậy, hàm lượng chất bảo quản trong các mẫu này cao gấp khoảng 20-33 lần quy định.

Một số thành phần được quảng cáo trên nhãn như vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất khác cũng không được phát hiện trong mẫu kiểm nghiệm.

Cơ quan công an kiểm tra viên sủi. Ảnh: CACC

Theo điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ khoảng 10.000 đồng, sau đó được bán ra thị trường với giá 45.000-60.000 đồng. Sản phẩm được tiêu thụ qua các quầy thuốc và nhiều nền tảng thương mại điện tử.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang làm rõ vai trò của từng bị can, nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và những cá nhân, tổ chức liên quan.