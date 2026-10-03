Cơ quan điều tra cáo buộc Phòng khám đa khoa Thái Hà chỉ định dịch vụ không cần thiết, tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng tình trạng bệnh và thu tiền bệnh nhân qua tài khoản cá nhân.

Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 3 bị can liên quan sai phạm xảy ra tại Phòng khám đa khoa Thái Hà, số 11 Thái Hà, phường Đống Đa.

Các bị can bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trụ sở phòng khám nơi xảy ra sai phạm. Ảnh; CACC

Trước đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phối hợp Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế, Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất phòng khám.

Cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này có nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc.

Theo Công an TP Hà Nội, phòng khám có việc chỉ định một số dịch vụ không cần thiết, trong đó có dịch vụ không thuộc danh mục kỹ thuật được phép thực hiện. Một số kết quả xét nghiệm còn bị tự ý điều chỉnh theo hướng làm tăng tình trạng bệnh của người đến khám.

Phòng khám cũng bị xác định tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi chưa được cấp phép và quảng cáo sản phẩm không đúng thực tế.

Quá trình điều tra, công an làm rõ người cầm đầu đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền của bệnh nhân. Qua đó, các khoản thu của phòng khám được đưa ra ngoài hệ thống sổ sách kế toán, với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội sau đó khởi tố 3 bị can và tạm giam để điều tra.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm và trách nhiệm của những người liên quan.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện; đồng thời lưu giữ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ khi sử dụng dịch vụ y tế.

Những người từng khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Thái Hà có thể liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tại số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân để cung cấp thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.