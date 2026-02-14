Clip tiêu hủy gần 29 tấn thực phẩm bẩn:

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa phát hiện và xử lý vụ vận chuyển, kinh doanh thực phẩm đông lạnh không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm số lượng lớn.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 1/2026, các trinh sát Phòng CSKT phát hiện 2 xe tải đông lạnh đang dừng đỗ tại một bãi xe trên đường Lê Thị Riêng (phường Thới An) có dấu hiệu nghi vấn.

Công an kiểm tra 2 xe tải. Ảnh: CA

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện "kho hàng di động" chứa hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh các loại: 13,9 tấn vú heo, hơn 8,3 tấn lạp xưởng nướng đá, hàng tấn trứng gà non, lườn ngỗng, chả cây, bánh bao, mỡ heo...

Ước tính tổng giá trị lô hàng hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và đang chuẩn bị được phân phối đến các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, quán ăn bình dân trên địa bàn TPHCM.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA

Chủ lô hàng là V.V.T. (SN 1986, quê Hưng Yên) khai nhận đã thu mua số thực phẩm trôi nổi trên qua các nền tảng mạng xã hội từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó, hàng được tập kết lên xe tải đông lạnh để vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM tiêu thụ kiếm lời.

Để đối phó với sự kiểm soát của cơ quan chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi phương tiện vận chuyển, di chuyển qua nhiều tuyến đường quanh khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình).

Thay vì nhập kho chính thống, nhóm này chọn tập kết hàng tại các bãi đất trống, công trường xây dựng hoặc các khu vực xa dân cư tại phường An Phú Đông và Thới An để lén lút giao dịch.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an TPHCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh nêu trên.