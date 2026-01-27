Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã phục kích, bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang tổ chức giao nhận số lượng lớn bình khí cười.

Công an tống đạt các quyết định và lệnh bắt 4 đối tượng. Ảnh: CA

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bình kim loại chứa khí N₂O cùng các loại van xả, bóng cao su, những dụng cụ dùng để đưa khí trực tiếp vào cơ thể người sử dụng.

Từ cơ sở điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Thiệu Trần Minh Huy (23 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh), Phạm Minh Quân (25 tuổi, ngụ phường Gia Định), Nguyễn Đức Tiến (27 tuổi, ngụ phường Phú Thọ) và Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc (22 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hoà) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đây là một đường dây có tổ chức, phân cấp chặt chẽ từ khâu nhập hàng, trung chuyển đến tiêu thụ. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin ẩn danh để thực hiện giao dịch.

Đáng chú ý, các đối tượng đã “xé lẻ” dòng tiền, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Dù mới hoạt động trong thời gian ngắn, đường dây này đã tung ra thị trường lượng lớn khí cười, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.