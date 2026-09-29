Phát hiện loài mèo mới sau hơn 100 năm, nhỏ hơn mèo nhà, da giống báo. Ảnh: National Geographic.

Một loài mèo hoang mới vừa được xác định tại vùng Yungas (Bolivia), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 100 năm giới khoa học chính thức công nhận một loài mèo mới, còn sống.

Loài mèo có tên địa phương là Tilcayo, tên khoa học là Leopardus tilcayo. Đây là một thành viên của nhóm mèo đốm, phân bố tại nhiều khu vực ở Nam Mỹ.

Tilcayo được phát hiện tại Yungas, nằm giữa dãy Andes và lưu vực Amazon của Bolivia. Với chiều dài khoảng 46cm, loài này nhỏ hơn một con mèo nhà thông thường.

Con mèo có bộ lông nâu nhạt với những đốm hình hoa hồng không đều trên cơ thể. Các nhà nghiên cứu cho rằng, loài này chủ yếu hoạt động về đêm và ăn các loài gặm nhấm nhỏ, theo Nbcnews.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích DNA của 38 cá thể mèo đốm từ nhiều quốc gia. Kết quả cho thấy nhóm này thực chất gồm 5 loài khác biệt về mặt di truyền. Tilcayo được cho là đã tách khỏi các loài khác khoảng 1,4 triệu năm trước.

Hiện các nhà khoa học mới ghi nhận 2 cá thể còn sống và một số hình ảnh từ bẫy ảnh. Một con mèo Tilcayo đang được chăm sóc tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Senda Verde.

Con mèo này được một người đàn ông tìm thấy trong rừng gần La Paz. Ông ta nhầm tưởng là mèo nhà nên cho ăn mì, cơm và trứng. Sau một thời gian, ông nhận ra đó là mèo hoang, không thể chăm sóc như bình thường được. Vì vậy, ông đã mang nó đến trung tâm cứu hộ.

Hiện, nhiều đặc điểm về đời sống của Tilcayo vẫn chưa được biết rõ. Môi trường sống của loài mèo này tại Yungas đang chịu nhiều sức ép do phá rừng, mở rộng nông nghiệp, cháy do con người và khai khoáng.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) dự kiến đánh giá riêng Tilcayo cùng các dòng mèo đốm khác. Kết quả có thể xác định tình trạng bảo tồn của loài mèo mới này.