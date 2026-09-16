Hai con chim bạch tạng quý hiếm tại Trung tâm cứu hộ động vật. Ảnh: Trung tâm cứu hộ và phục hồi động vật hoang dã Raven Ridge

Trung tâm cứu hộ và phục hồi động vật hoang dã Raven Ridge tại bang Pennsylvania (Mỹ) vừa ghi nhận sự kiện hy hữu khi tiếp nhận 2 cá thể chào mào đỏ phương Bắc bạch tạng cực kỳ quý hiếm.

Tháng 7/2026, người dân địa phương tên Brenda phát hiện một chú chim toàn thân màu trắng bị thương, nằm dưới gầm xe ô tô và đã nhanh chóng liên hệ trợ giúp, theo People.

Chỉ đến khi tiếp nhận, các chuyên gia tại trung tâm bất ngờ nhận ra đây là một cá thể chim chào mào đỏ phương Bắc bạch tạng. Phía trung tâm đã đặt tên cho chim là Frosty.

Theo trung tâm, những cá thể có lông trắng vốn đã rất hiếm, trong khi chim bạch tạng thực sự còn hiếm hơn. Tỷ lệ ước tính chỉ khoảng 1/30.000.

Điều bất ngờ tiếp tục xảy ra khi trung tâm tiếp nhận cá thể bạch tạng thứ hai. Con chim này được đưa đến trong tình trạng nhiễm trùng tai nghiêm trọng.

Chào mào đỏ phương Bắc bạch tạng có bộ lông trắng và đôi mắt đỏ. Màu sắc nổi bật cũng khiến chúng dễ bị động vật săn mồi phát hiện, ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên.

Mới đây, trung tâm Raven Ridge cho biết Frosty đang phát triển tốt, trở thành một "ngôi sao" đặc biệt tại đây. Trong khi đó, do bị nhiễm trùng tai nghiêm trọng, chú chim thứ hai đã không thể qua khỏi dù đã được các bác sĩ thú y tích cực điều trị.

Do khả năng sống sót trong tự nhiên rất thấp, Frosty sẽ tiếp tục được chăm sóc trong môi trường nuôi nhốt.

Trung tâm Raven Ridge cho biết việc có cơ hội chăm sóc hai cá thể chào mào đỏ phương Bắc bạch tạng là một trải nghiệm quý giá, đồng thời mang lại nhiều kinh nghiệm cho đội ngũ cứu hộ.