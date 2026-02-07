Cảnh sát bang Queensland, Australia mới đây phát hiện một thiếu niên 17 tuổi chạy xe gần gấp đôi tốc độ cho phép, đối mặt án phạt nặng.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, cảnh sát tại khu vực Mountain Creek phát hiện thiếu niên điều khiển chiếc Toyota 86 màu trắng chạy với tốc độ 189 km/h trong khu vực giới hạn 100 km/h vào khoảng 0h13 ngày 31/1. Khi bị dừng xe kiểm tra, thay vì né tránh, người lái đã thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân nghĩ mình đã chạy tới khoảng 190 km/h.

Trong quá trình làm việc, một cảnh sát cho biết: “Cậu mới 17 tuổi, cả cuộc đời còn ở phía trước. Cậu chạy quá tốc độ tới 89 km/h, trong khi mới có bằng lái khoảng hai tháng. Thành thật mà nói, cậu nên về nhà và suy nghĩ nghiêm túc về hành động của mình”.

Một cảnh sát khác cũng khuyên thiếu niên nên về nhà trao đổi thẳng thắn với gia đình về vụ việc, đồng thời cho biết mẹ của cậu sẽ nhận được cuộc gọi hoặc được cảnh sát trực tiếp tới làm việc để thông báo về sự việc.

Với hành vi vi phạm tốc độ nghiêm trọng, thiếu niên này bị phạt 1.854 AUD (khoảng 33,7 triệu đồng) do chạy quá tốc độ trên 40 km/h so với quy định. Ngoài ra, người này còn bị tước bằng lái trong 6 tháng và bị trừ 8 điểm trên bằng lái.

Chưa dừng lại ở đó, người lái còn bị phạt thêm 322 AUD (gần 6 triệu đồng) vì điều khiển phương tiện có lỗi kỹ thuật và 267 AUD (gần 5 triệu đồng) vì không gắn biển P - loại biển bắt buộc đối với người chỉ có bằng lái tạm thời.

Một cảnh sát cho biết thêm, ông tin rằng mẹ của thiếu niên sẽ rất sốc và buồn khi biết con mình đã lái xe với tốc độ cao như vậy.

Trong thông cáo sau vụ việc, chính quyền địa phương nhấn mạnh rằng các hành vi như chạy quá tốc độ có ảnh hưởng trực tiếp tới sự an toàn của người lái và những người xung quanh. Cơ quan chức năng cũng khẳng định, an toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi cá nhân, và mọi quyết định khi điều khiển phương tiện đều có thể dẫn tới những hậu quả lớn.

Theo Carscoops

