Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Thái Văn Bình (44 tuổi, ngụ xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi "Giết người".

Đối tượng Thái Văn Bình tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/4, tại khu vực chợ Tân Phong (xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp), người dân phát hiện Thái Văn Bình có biểu hiện không bình thường, tay cầm dao, gây mất an ninh trật tự nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Long nhanh chóng triển khai lực lượng gồm cảnh sát khu vực và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến hiện trường để vận động, thuyết phục đối tượng bỏ dao xuống.

Trong quá trình làm việc, đối tượng bất ngờ dùng dao đâm ông Phạm Văn Mịch (63 tuổi, ngụ ấp Tân Huề, xã Tân Long), là thành viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường khoảng 5km thì bị lực lượng công an tổ chức vây bắt.

Bước đầu làm việc, Bình khai do bị ám ảnh trước đây có người cầm công cụ hỗ trợ (dùi cui) đánh nên khi thấy ông Mịch cầm dùi cui, gã ta hoảng sợ và dùng dao đâm nạn nhân.

Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra làm rõ động cơ của đối tượng và ổn định tình hình dư luận.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu rà soát, đề xuất thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.