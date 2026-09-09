Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TPHCM, chiều 8/9, trong quá trình mở rộng tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), Đội K74 phát hiện rãnh chôn số 2 nằm so le về phía bên trái rãnh số 3 nếu nhìn từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào.

Sáng 9/9, Đội K74 tiến hành cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, đồng thời tiếp tục mở rộng rãnh để kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót hài cốt, di vật. Vị trí, hướng nằm, tầng chôn và các dấu vết liên quan được ghi nhận đầy đủ, phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ sau này.

Việc phát hiện rãnh số 2 được đánh giá là cơ sở quan trọng để đối chiếu với sơ đồ, tài liệu, xác định quy luật bố trí các rãnh chôn trong khu vực.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra công tác tìm kiếm tại vị trí phát hiện rãnh mộ mới trong khu A. Ảnh: Báo Quân khu 7

Về tiến độ chung, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 8/9, các lực lượng đã phát hiện và quy tập tổng cộng 596 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này có 274 bộ được tìm thấy kèm theo di vật.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, mở rộng tìm kiếm theo hướng rãnh số 2 và những khu vực nghi vấn.

Cùng ngày, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm.

Sau lễ dâng hương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm tại vị trí phát hiện rãnh mộ mới trong khu A, gần nơi tìm thấy những hài cốt liệt sĩ đầu tiên.

Ngay sau khi phát hiện, Đội K74 đã tổ chức bảo vệ hiện trường, tập trung lực lượng, phương tiện tìm kiếm, quy tập theo đúng quy trình.

Tại hiện trường, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu các lực lượng tiếp tục nghiên cứu kỹ địa hình, dấu vết tại những vị trí đã phát hiện hài cốt để mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót các khu vực có dấu hiệu nghi vấn.

Đội K74 được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ với tinh thần thận trọng, tỉ mỉ; thu thập, bảo quản hài cốt, di vật và các dấu vết liên quan; ghi chép, đánh dấu vị trí và hoàn thiện hồ sơ phục vụ xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Một ngày tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Đội K74 ở Công viên Lê Thị Riêng Hơn 60 ngày bám trụ tại Công viên Lê Thị Riêng, cán bộ, chiến sĩ Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM) miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, với mong muốn đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với Tổ quốc, quê hương và gia đình.