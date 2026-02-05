Khoảng 9h30 cùng ngày, tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội), anh Nguyễn Viết T. cùng một số người dân đang thả chài thì phát hiện vụ việc.

Theo quan sát, nạn nhân là nam giới, khoảng 50–60 tuổi, mặc áo đen và vẫn đeo khẩu trang màu trắng. Khi người dân tiếp cận kiểm tra, xác định người này đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Lãnh đạo UBND phường Hồng Hà xác nhận thông tin trên. Hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể lên bờ để khám nghiệm, xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân.