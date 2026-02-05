Người dân phát hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy dưới mương nước, trong khuôn viên Nhà máy xử lý nước thải Tam Trinh (Hà Nội).
Khoảng 9h30 cùng ngày, tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội), anh Nguyễn Viết T. cùng một số người dân đang thả chài thì phát hiện vụ việc.
Theo quan sát, nạn nhân là nam giới, khoảng 50–60 tuổi, mặc áo đen và vẫn đeo khẩu trang màu trắng. Khi người dân tiếp cận kiểm tra, xác định người này đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Lãnh đạo UBND phường Hồng Hà xác nhận thông tin trên. Hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể lên bờ để khám nghiệm, xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân.
Thông tin về chuyến xe vận chuyển thi thể nạn nhân tai nạn giao thông từ Quảng Ninh về Tuyên Quang với mức phí được cho là lên tới 100 triệu đồng đang gây nhiều ý kiến trái chiều.
Nam sinh Nguyễn Văn H., sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, rời nhà đi học từ sáng 15/12 nhưng không trở về. Đến nay, thi thể của nạn nhân đã được phát hiện tại bãi bồi sông Hồng.
Chiều 24/11, liên quan đến vụ cô gái 19 tuổi (quê ở Nghệ An) mất tích nhiều ngày, thi thể được tìm thấy ở Hưng Yên, lãnh đạo Công an TP Hà Nội xác nhận đơn vị đã bắt giữ một nghi phạm.