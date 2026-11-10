Trong lúc đi làm, một người dân ở Đắk Lắk phát hiện thi thể bé trai khoảng 5 tuổi bị vướng vào cành cây ven sông Krông Bông. Nạn nhân đang trong quá trình phân hủy, chưa có người thân đến nhận.

Tối 10/11, ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông xác nhận, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ phát hiện thi thể bé trai trên sông Krông Bông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, một người dân trong lúc đi làm bất ngờ phát hiện thi thể cháu bé vướng vào cành cây sát bờ sông.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: NNP

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường, tổ chức trục vớt thi thể đưa lên bờ.

Nạn nhân được xác định là bé trai khoảng 5 tuổi, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Vị trí phát hiện tại khu vực thôn 13, xã Krông Bông, giáp ranh xã Ea Trul.

Theo ông Pháp, đến tối cùng ngày, chưa có người dân nào trên địa bàn xã Krông Bông đến nhận diện nạn nhân. Chính quyền địa phương đã liên hệ với hai xã Ea Trul và Yang Mao, nơi có tuyến sông Krông Bông chảy qua, đề nghị thông báo rộng rãi để tìm thân nhân cháu bé.

Hiện lực lượng pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong và phục vụ công tác điều tra.