Trong lúc đi câu cá tại hồ thủy lợi Ea Tam (Đắk Lắk), một người dân phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt nước. Trên thân đập có một chiếc xe máy, võng dù và đôi giày nghi của nạn nhân.

Ngày 7/11, ông Phạm Ngọc Sơn, Tổ trưởng Tổ dân phố 4 (phường Buôn Ma Thuột) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực hồ thủy lợi Ea Tam.

Các vật dụng nghi của nạn nhân. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, khoảng 7h50 cùng ngày, anh Lương Hoài D. (trú phường Thành Nhất, Đắk Lắk) trong lúc đi câu cá cùng người bạn tại hồ thủy lợi Ea Tam đã phát hiện thi thể một nam giới mặc áo khoác màu đen nổi gần bờ nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa thi thể người đàn ông lên bờ.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân. Cơ quan chức năng cũng không tìm thấy giấy tờ hay thông tin liên quan trong cốp chiếc xe máy Attila dựng trên thân đập.

Trên thân đập, ngoài chiếc xe máy nói trên, lực lượng chức năng còn ghi nhận một chiếc võng, mũ bảo hiểm và một đôi giày nghi của nạn nhân. Sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đến tập trung theo dõi.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.