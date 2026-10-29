Trong lúc đi dạo ven sông Sài Gòn, người dân hốt hoảng phát hiện thi thể một phụ nữ mặc áo khoác xanh, tay đeo vòng đỏ trôi dạt vào bờ kè.

Ngày 29/10, Công an TPHCM đang xác minh nguyên nhân tử vong của một phụ nữ được phát hiện trôi dạt vào bờ kè sông Sài Gòn.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 27/10, một người dân đi dạo ven sông Sài Gòn phát hiện thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ kè, tại khu vực trước bến tàu thủy Bình An (số 56 đường 21, phường An Khánh). Người này sau đó đến Công an phường An Khánh trình báo sự việc.

Thi thể nữ giới mặc áo khoác xanh trôi dạt vào bờ kè sông Sài Gòn. Ảnh: CACC

Qua khám nghiệm và xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1,6m, tóc đen cắt ngắn, cổ tay trái đeo vòng chuỗi hạt màu đỏ. Khi được phát hiện, nạn nhân mặc áo khoác màu xanh bên ngoài áo thun đen, cùng quần thun dài màu đen.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo tìm thân nhân và những người biết thông tin về nạn nhân, liên hệ tại số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú.