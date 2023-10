Chiều nay (17/10), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Thuận An tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện một bộ xương người không nguyên vẹn tại khu đất bỏ hoang.

Khu vực phát hiện bộ xương người không nguyên vẹn - Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một người dân đi đặt bẫy thú tại khu đất bỏ hoang ở phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương tá hỏa phát hiện một bộ xương người không nguyên vẹn dưới gốc cây.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để phong tỏa hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cạnh bộ xương người có một bộ quần áo, một đôi dép nghi của nạn nhân. Phần đầu của thi thể này sau đó cũng được tìm thấy gần hiện trường.

Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào ngày 24/5, người dân cũng phát hiện tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương một chiếc túi xách bị cháy xém, bên trong chứa 2 đoạn tay và 2 đoạn chân người.

Vào cuộc xác minh, công an xác định đây là các bộ phận của thi thể người nên đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Tuy nhiên 4 tháng qua, vụ án vẫn chưa có kết quả.