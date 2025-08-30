Ghi nhận từ sáng sớm 30/8, tại các điểm nóng như nút giao An Phú, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Mai Chí Thọ, dòng xe kéo dài bất tận.

Dòng xe xếp hàng nối dài nhích từng mét trên đại lộ Mai Chí Thọ, hướng về nút giao An Phú để vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: TK.

Từ xe con, xe khách đến xe máy đều nối đuôi nhau, nhích từng chút một trong cảnh hỗn loạn. Nhiều đoạn, các phương tiện gần như tê liệt, kẹt cứng hàng giờ đồng hồ.

Anh Lê Văn Tuấn (tài xế xe du lịch) sốt ruột khi suốt 30 phút phải nhích từng mét qua khu vực nút giao An Phú. "Hôm nay, xe chỉ vừa ra đến nút giao An Phú đã kẹt cứng, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong", nam tài xế chia sẻ.

Ùn ứ tại nút giao An Phú. Ảnh: TK.

Ô tô xếp hàng dài trên đường Lương Định Của để chờ vào cao tốc. Ảnh: TK.

Xe máy luồn lách giữa dòng ô tô đang 'rồng rắn' rời TPHCM để chơi lễ 2/9. Ảnh: TK.

Theo hướng qua phà Cát Lái, các tuyến đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định cũng căng thẳng ngay từ sáng sớm. Đặc biệt, trên đường Nguyễn Thị Định, dòng xe nối dài để xếp hàng chờ qua phà.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, cho biết dịp nghỉ lễ 4 ngày, dự kiến bình quân mỗi ngày phà Cát Lái phục vụ khoảng 65.000 lượt khách, nhiều hơn 20.000 lượt so với thường ngày. Hiện bến khai thác 320 chuyến phà đôi/ngày, gấp đôi ngày thường với 7 phà được huy động.

Lực lượng CSGT, thanh niên xung phong được tăng cường để điều tiết giao thông tại các điểm nóng kẹt xe nhưng không xuể. Ảnh: TK.

Để giải tỏa giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông, lực lượng CSGT đã được huy động tối đa để căng mình điều tiết tại các điểm nóng. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá lớn, việc giải tỏa ùn tắc vẫn gặp nhiều khó khăn.

Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp đón khách

Từ sáng sớm, lượng khách đông đúc đổ về sân bay Tân Sơn Nhất để rời TPHCM. Dịp này, các chuyến bay đi Hà Nội thu hút đông đảo người dân, do đây là địa điểm diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khách làm thủ tục bay tại ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất từ sáng sớm. Ảnh: TK.

Theo kế hoạch khai thác, ngày 30/8/2025, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ tổng cộng 695 chuyến bay và 110.640 lượt khách, lưu lượng giao thông hàng không vô cùng nhộn nhịp. Trong đó, riêng ga T3 dự kiến khai thác 237 chuyến bay với 34.101 hành khách.

Hôm nay, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đạt hơn 110.000 lượt. Ảnh: TK