Tối 29/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng lực lượng chức năng phường Cát Lái phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, người dân di chuyển trên đường Võ Chí Công ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ bãi đất trống ven đường. Khi lại gần kiểm tra, họ tá hoả phát hiện thi thể một nam giới trong tình trạng không mặc quần áo, giữa khu vực cỏ mọc um tùm.

Nhận tin báo, công an phong toả hiện trường để điều tra. Theo ghi nhận, nạn nhân tử vong trong tình trạng khỏa thân, thi thể đã có dấu hiệu phân hủy mạnh. Gần hiện trường xuất hiện một bao tải lớn màu trắng.

Do thi thể biến dạng, cơ quan chức năng hiện chưa thể xác định được danh tính cũng như độ tuổi của nạn nhân.

Công an TPHCM đang khẩn trương xác minh danh tính, truy tìm thân nhân và điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Công an TPHCM thông báo ai có người thân mất tích trong thời gian gần đây hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc, liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT để phục vụ công tác điều tra.