Ngày 24/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang làm rõ vụ việc một thi thể được phát hiện trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - nơi chỉ cho phép ô tô lưu thông.

Khoảng 13h15 cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, lực lượng CSGT nhận được tin báo có một thi thể nằm trên mặt đường, đoạn qua ấp Thái Hòa (xã Mỹ Lợi, Đồng Tháp).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam giới trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: E.X

Lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời thông báo vụ việc cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp.

Qua kiểm tra, nạn nhân là nam giới, trên người có giấy tờ tùy thân ghi họ tên A.L.K.C., quốc tịch Malaysia.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.