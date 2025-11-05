Chiều 5/11, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo truy tìm danh tính người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện trên sông Cà Ty.

Khu vực phát hiện thi thể. Ảnh: Lạc Sơn

Vào lúc 11h45 cùng ngày, một người dân trong lúc đi thăm ghe đang neo đậu dọc bờ kè sông Cà Ty thuộc tổ dân phố 16, phường Phan Thiết thì phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt nước nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Phan Thiết ngay sau đó phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân là nam giới, chưa rõ nhân thân, lai lịch. Đặc điểm nhận dạng, nạn nhân cao khoảng 1m75, tuổi từ 25 - 30, tóc ngắn, mặc quần đùi màu đen có in chữ “off white”. Khi được phát hiện, thi thể đang trong tình trạng phân hủy.

Hiện Công an phường Phan Thiết đã thông báo đến các phòng nghiệp vụ, các xã phường trên địa bàn để phối hợp truy tìm danh tính nạn nhân.

Công an đề nghị ai biết thông tin liên quan đến nạn nhân hoặc người thân của nạn nhân thì liên hệ với đơn vị để phối hợp giải quyết.