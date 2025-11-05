Khoảng 6h sáng 5/11, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Bình Quới (TPHCM), phát hiện một thi thể nam giới đang trôi nổi trên mặt nước. Họ vội kéo thi thể nạn nhân vào bờ và báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt, phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân. Bước đầu xác định, thi thể là nam giới, khoảng 30-35 tuổi, trên người chỉ mặc quần lót. Vị trí phát hiện thi thể cách cầu Sài Gòn hơn 2km về phía hạ lưu.

Lực lượng chức năng nhận định, nhiều khả năng đây chính là tài xế taxi công nghệ đã nhảy cầu Sài Gòn vào ngày 3/11.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 3/11, một nam tài xế taxi công nghệ đã dừng xe giữa cầu Sài Gòn (phường Thạnh Mỹ Tây). Người này rời khỏi xe, cởi quần áo, sau đó tiến đến lan can, dùng vật nhọn tự gây thương tích rồi nhảy xuống sông Sài Gòn.