Nhiều người hốt hoảng khi phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy, bốc mùi bên trong hộp quảng cáo bao quanh trụ điện ở công viên bờ biển phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Ngày 19/11, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ thi thể được phát hiện gần bờ biển phường Nha Trang.

Sáng cùng ngày, người dân đi qua khu vực công viên bờ biển trên đường Trần Phú đoạn gần Quảng trường 2/4 phường Nha Trang, thì ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ một hộp quảng cáo bao quanh trụ điện. Nghi có chuyện bất thường, mọi người kiểm tra bên trong, phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy mạnh liền báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông ở phường Nha Trang. Ảnh: X.N

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Nha Trang đã cử lực lượng đến hiện trường, tổ chức phong tỏa khu vực, đồng thời báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh B.Đ.T. (34 tuổi, thường trú xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Công an đang điều tra, làm rõ sự việc.