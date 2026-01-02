Ngày 2/1, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an xã Cái Đôi Vàm điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể một nữ giới dưới vuông nước, nghi bị sát hại.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ việc. Ảnh: C.L

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1 (ấp 8, xã Cái Đôi Vàm) phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước và đã trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân là nữ, mặc áo thun màu xám trắng, bên ngoài khoác áo màu xám. Qua quan sát, vùng cổ nạn nhân có vết thương, nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân tử vong. Theo ghi nhận ban đầu, nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại trước khi bị ném xuống vuông nước của người dân.