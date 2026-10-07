Trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Minh, lực lượng chức năng phát hiện một túi nilong cũ có chữ viết mang tên “Phạm Văn Lũy”.

Chiều 7/10, trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Minh (xã An Minh), Đội lấy mẫu số 12, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang phát hiện một di vật còn lưu chữ viết màu xanh.

Di vật là một túi nilon, được phát hiện tại mộ liệt sĩ vô danh ở số 6, hàng 12A. Qua thời gian dài nằm trong lòng đất, di vật đã cũ, bạc màu, một số nét chữ bị mờ. Tuy nhiên, trên bề mặt vẫn còn những ký tự viết bằng mực xanh, trong đó có phần chữ được nhận diện là “Phạm Văn Lũy”.

Di vật được tìm thấy mang tên Phạm Văn Lũy. Ảnh: KL

Ngay sau khi phát hiện, Đội lấy mẫu số 12 ghi nhận vị trí, hiện trạng và tiến hành bảo quản di vật, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh.

Thông tin trên di vật sẽ được tiếp tục đối chiếu với hồ sơ liệt sĩ, sơ đồ mộ chí, thông tin thân nhân và kết quả giám định ADN.

Cơ quan chức năng nhận định, di vật mang tên “Phạm Văn Lũy” mở thêm manh mối trong quá trình xác định danh tính liệt sĩ. Sau khi bốc cất, hài cốt sẽ được bảo quản, niêm phong theo quy định trước khi tập trung đưa về Hà Nội để lấy mẫu, giám định ADN, từng bước tìm lại tên tuổi cho người đã hy sinh.

Trước đó, sáng 5/10, tỉnh An Giang phối hợp Quân khu 9 tổ chức đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay vận tải quân sự ra Hà Nội phục vụ công tác giám định ADN.