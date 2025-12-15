Ngày 15/12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết trong quá trình thực hiện kiểm soát xe kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng phát hiện một xe khách vi phạm nhiều lỗi, trong đó có lỗi đã hết hạn đăng kiểm.

CSGT làm việc với tài xế điều khiển xe khách hết hạn đăng kiểm. Ảnh: A.X

Cụ thể, khoảng 2h ngày 14/12, tại Km133+820 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác đã dừng kiểm tra xe khách BKS 37H-115.XX do ông H.V.Đ. (trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển phương tiện không đúng hành trình vận tải được phép hoạt động. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt từ 600.000-800.000 đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện, cơ quan chức năng xác định họ không thực hiện đúng quy định niêm yết trên xe, bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng và tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1-3 tháng.

Nghiêm trọng hơn, xe khách này đã hết hạn đăng kiểm. Lái xe bị phạt 4-6 triệu đồng vì điều khiển phương tiện hết hạn kiểm định. Chủ phương tiện cũng bị xử phạt 20-24 triệu đồng, đồng thời bị tước phù hiệu từ 1-3 tháng.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với lái xe và chủ xe, tạm giữ phương tiện 7 ngày để phục vụ công tác xử lý.