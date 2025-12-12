Ngày 12/12, Cục CSGT ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và dịp Tết 2026.

Điểm nhấn của kế hoạch là đợt ra quân kiểm tra nồng độ cồn đồng loạt trên toàn quốc, bắt đầu từ 10h sáng mùng 1 Tết. Bên cạnh đó, các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm ma túy, quá tốc độ, đi sai làn cũng bị xử lý nghiêm.

Từ 10h ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT sẽ đồng loạt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Trên tuyến Quốc lộ 1 (Lạng Sơn - Cà Mau), lực lượng chức năng tổ chức tuần tra liên tuyến 24/24h với 4 ca trực mỗi ngày. Các tổ công tác sẽ kết hợp hóa trang và công khai, bố trí lực lượng so le để tránh bỏ trống địa bàn.

Cục CSGT yêu cầu 100% tổ công tác sử dụng camera cầm tay và camera gắn trên người để ghi hình xuyên suốt quá trình làm nhiệm vụ.

Đối với đường sắt, cảnh sát tập trung xử lý các lối đi tự mở và vi phạm hành lang an toàn chạy tàu. Đối với lĩnh vực đường thủy, cảnh sát sẽ siết chặt quản lý điều kiện an toàn tại cảng, bến và phương tiện chở khách.