Sáng 15/12, Hà Nội bước sang ngày thứ ba triển khai hệ thống gần 2.000 camera AI. Ghi nhận tại ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi cho thấy, đa số người tham gia giao thông chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông.

Theo ghi nhận, người điều khiển ô tô, xe máy dừng chờ đúng vạch, không còn tình trạng chen lấn hoặc cố tình vượt lên trước vạch dừng như trước đây.

Tuy nhiên, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vẫn phát hiện một số trường hợp người đi xe máy lên vỉa hè, dùng điện thoại khi đang lái xe hoặc che biển kiểm soát.

Cụ thể, tài xế T.Đ.C. (SN 1967, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 30XX-6589, đã bị tổ CSGT phát hiện dùng khẩu trang để che biển số.

Làm việc với lực lượng CSGT, tài xế T.Đ.C. cho biết do dừng xe trên vỉa hè để ăn sáng, ông cho rằng có ai đó nghịch, treo khẩu trang vào biển số phương tiện.

Tuy nhiên, tổ CSGT đã tuyên truyền, nhắc nhở ông T.Đ.C. và yêu cầu nam tài xế không tái phạm với hành vi che biển kiểm soát để né tránh phạt nguội. Đồng thời, CSGT đã lập biên bản xử phạt ông C. với lỗi: điều khiển xe máy bị che lấp biển kiểm soát. Với lỗi này, ông C. sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Vi phạm lỗi tương tự, anh P.V.H. (SN 1998, trú tại Ninh Bình) thì trình bày, do thường xuyên phải mang thang đi làm nên vô tình để thang cà xước biển số.

"Sau lần bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe này, tôi sẽ rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm", tài xế P.V.H. ngậm ngùi chia sẻ.

Trong ca công tác, tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt 5 trường hợp tài xế điều khiển xe máy che lấp biển kiểm soát. Các tài xế biện nhiều lí do để giải thích cho hành vi vi phạm của mình, nhưng đều thừa nhận che biển kiểm soát vì lo ngại phạt nguội.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết từ khi áp dụng hệ thống camera AI, tình trạng ùn tắc tại các ngã tư giảm đáng kể, đồng thời ý thức chấp hành của người dân cũng được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp cố tình né tránh như che biển kiểm soát. Để tăng cường hiệu quả của hệ thống, đơn vị sẽ siết chặt xử phạt các trường hợp vi phạm này.