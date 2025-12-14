Điểm sáng của tỉnh Thanh Hóa

Sáng 12/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc của 5 xã Lĩnh Toại, Cẩm Vân, Vạn Lộc, Ngọc Liên và Quảng Yên đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình thôn kiểu mẫu tại xã Hoằng Lộc.

Người dân thôn 3 Hoằng Thành, xã Hoằng Lộc phá bỏ tường rào, mở rộng đường giao thông nông thôn.

Tại buổi làm việc, ông Lê Nguyên Thành, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc cho biết, từ ngày 1/7/2025, xã thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, với diện tích hơn 20 km², dân số trên 36.000 người với 34 thôn, gần 1.700 đảng viên. Năm 2025, xã Hoằng Lộc hoàn thành 24/25 chỉ tiêu phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/người, xếp thứ 12 toàn tỉnh.

Để xây dựng nông thôn mới bền vững, thực chất, UBND xã ban hành Kế hoạch 47-KH/UBND về xây dựng nông thôn mới gắn với cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp; phát động “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng mô hình “nhà sạch – vườn đẹp”, đường hoa, đoạn đường tự quản, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư.

Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế – xã hội và thành tựu xây dựng nông thôn mới của xã Hoằng Lộc, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa khẳng định đây là mô hình tiêu biểu để các địa phương học tập. Đồng thời mong muốn xã tiếp tục nâng tầm các tiêu chí, hướng tới mục tiêu trở thành phường trước năm 2035 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Dấu ấn trong xây dựng thôn kiểu mẫu

Phong trào xây dựng thôn kiểu mẫu tại xã Hoằng Lộc được triển khai sớm và đạt nhiều kết quả nổi bật nhờ cách làm bài bản, huy động tốt sức dân và phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở. Từ thực tiễn, địa phương đã rút ra nhiều kinh nghiệm quan trọng, trở thành nền tảng để nhân rộng mô hình.

Trước hết, Hoằng Lộc xác định công tác tuyên truyền là khâu then chốt. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều trực tiếp xuống thôn, tổ chức sinh hoạt, đối thoại để người dân hiểu rõ mục tiêu, tiêu chí thôn kiểu mẫu. Khi dân biết, dân bàn và dân cùng làm, mọi nguồn lực mới được phát huy hiệu quả.

Thứ hai, xã chú trọng phát triển kinh tế làm nền tảng nâng cao đời sống. Các mô hình sản xuất hàng hóa, kinh tế gia trại, cải tạo vườn tạp được vận động triển khai rộng rãi; đồng thời đẩy mạnh liên kết, ứng dụng kỹ thuật mới và xây dựng sản phẩm đặc trưng. Thu nhập tăng tạo điều kiện để nhân dân tích cực đóng góp cho các công trình chung.

Một kinh nghiệm khác là lựa chọn thôn điểm, làm đến đâu chắc đến đó rồi nhân rộng. Ở mỗi thôn, bộ tiêu chí được cụ thể hóa, gắn với nhiệm vụ của từng tổ tự quản, từng hội, đoàn thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, đường hoa, đường điện sáng được duy trì thường xuyên.

Được thành lập từ 6 xã cũ, Hoằng Lộc là địa bàn có quy mô lớn, song chính điều này lại mở ra khả năng tích hợp nguồn lực, tạo ra lợi thế để xây dựng mô hình nông thôn mới theo chuẩn cao.

Giai đoạn 2021 – 2025, xã Hoằng Lộc đã có 16 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có 2 thôn thông minh là thôn Thành Nam và thôn 2. Dự kiến đến cuối năm 2025, con số này tăng lên 19 thôn, tương đương hơn một nửa tổng số thôn của xã – một thành tích hiếm có đối với một đơn vị hành chính mới thành lập.

Những kết quả này càng trở nên thuyết phục khi nhìn vào các chỉ số phát triển của địa phương: Thu nhập bình quân 78 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ cứng hóa giao thông nông thôn đạt 100%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 90%, tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Không chỉ mạnh về kinh tế, xã Hoằng Lộc còn tạo dấu ấn rõ rệt trên bản đồ văn hóa và giáo dục. Phong trào khuyến học, khuyến tài được triển khai sâu rộng, nhiều mô hình học tập suốt đời được duy trì nhiều năm.

Xã Hoằng Lộc đang tạo dấu ấn trong xây dựng thôn kiểu mẫu. Cách làm linh hoạt, đồng thuận cao và lấy người dân làm trung tâm giúp địa phương trở thành điểm sáng của tỉnh Thanh Hóa.