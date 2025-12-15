Vượt qua những khó khăn, thách thức do thiên tai và dịch bệnh, đội ngũ cán bộ cùng hội viên Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Các phong trào nông dân phát triển toàn diện đã thổi luồng gió mới vào đời sống nông thôn, khẳng định vai trò, vị thế của người nông dân trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Giai đoạn 2023 – 2025, Lào Cai có trên 41.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Trong phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Hội Nông dân các cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hội Nông dân thực sự là mái nhà chung của hàng trăm nghìn hội viên, là lực lượng trực tiếp đồng hành cùng nông dân trong sản xuất và đời sống.

Bám sát Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Tỉnh ủy, các cấp Hội chú trọng xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh kết nạp mới hơn 13.000 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 220.000 người, sinh hoạt tại 99 cơ sở Hội và gần 2.700 chi Hội. Nhiều chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp được thành lập, thu hút hàng nghìn hội viên tham gia, thể hiện sức hút và uy tín ngày càng lớn của tổ chức Hội.

Giai đoạn 2023 – 2025, toàn tỉnh có trên 41.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; nguồn vốn ủy thác gần 5.500 tỷ đồng được giải ngân cho gần 60.000 hộ vay phát triển kinh tế; tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ thành lập hàng trăm tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp.

Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, nông dân Lào Cai chủ động xây dựng các mô hình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, ứng dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật. Lào Cai là địa phương có vùng quế lớn nhất cả nước với khoảng 147.000 ha, cùng nhiều vùng chè, dược liệu, atiso, măng hàng hóa, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho chế biến và tiêu thụ.

Xác định nông dân là chủ thể, các cấp Hội phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể. Giai đoạn 2023 – 2025, hội viên đã tự nguyện đóng góp gần 5 tỷ đồng, hàng trăm nghìn ngày công, hiến đất làm đường, kênh mương, góp phần cải thiện hạ tầng nông thôn. Đến nay, 100% cơ sở Hội xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Với cách làm sáng tạo phù hợp nhu cầu hội viên, Lào Cai xuất hiện nhiều mô hình mang dấu ấn riêng như: Câu lạc bộ Nông dân hạnh phúc, Chi hội hạnh phúc, Thôn tổ dân phố hạnh phúc. Đây là nền tảng vững chắc để Hội Nông dân khẳng định vai trò trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới văn minh, bền vững

Song song với việc thực hiện chính sách về nông nghiệp nông thôn, Hội Nông dân Lào Cai còn làm tốt vai trò bà đỡ đồng hành cùng nông dân qua tư vấn và hỗ trợ vay vốn dư nợ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt gần 5.500 tỷ đồng cho trên 59.870 hộ vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế.

Hội Nông dân đã định hướng xây dựng chuỗi liên kết gắn nông dân với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường; Hỗ trợ xây dựng 38 mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, 116 mô hình kinh doanh hiệu quả gắn với 431 tổ hợp tác và 104 hợp tác xã. đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho 51 sản phẩm nông nghiệp. toàn tỉnh đã có 605 sản phẩm OCOP nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc.

Đặc biệt, Hội đã tích cực hỗ trợ hội viên bắt nhịp chuyển đổi số thông qua tập huấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, từng bước đưa nông sản Lào Cai tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội Nông dân tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy vai trò dẫn dắt phong trào nông dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, bền vững, góp phần xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Ông Nguyễn Chương Phát, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra thời cơ để Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đổi mới toàn diện, phát huy vai trò dẫn dắt phong trào nông dân với hai nội dung đột phá.

Một là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động công tác Hội; phối hợp hỗ trợ hội viên chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hai là, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, bền vững, nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.